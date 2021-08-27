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GMİS, maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okuttu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
GMİS, maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okuttu

GMİS, maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okuttu

CAMİDEN GÖRÜNTÜ

Şehit Uttu 

-KURAN'I KERİM OKUNMASI
-DUALAR EDİLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), maden şehitleri, maden ve MTA işçilerinin ebediyete intikal eden yakınları, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın merhume annesi, merhum babası ve ağabeyi için Kuran-ı Kerim okuttu.Uzunmehmet Camii’nde Yatsı Namazı öncesinde okunan Kuran-ı Kerim tilavetine, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualar edilmesinin ardından program sona erdi.
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