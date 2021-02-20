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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- GKRY'de hükümetin Covid-19 politikası protesto edildi

- GKRY'de hükümetin Covid-19 politikası protesto edildi

Protestodan görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Politika Yolsuzluk Polis Şiddeti Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) binlerce kişi, korona virüs salgını sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle hükümete yönelik protesto gösterisi düzenledi.
GKRY’de hükümetin, korona virüs salgın sürecini “iyi yönetemediği” gerekçesiyle binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aldırmadan hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Protestolar, salgın sürecinin başarısız yönetilmesinin yanı sıra ülkenin bölünmüşlüğüne, otoriterleşmeye, yolsuzluklara ve polis şiddetine karşı “Os Dame” (Buraya Kadar) sloganları eşliğinde devam ediyor. Eylemdeki Rumca sloganların yanında, Türkçe pankartların da bulunması dikkat çekti.
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