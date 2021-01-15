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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Gizlice müşteri alınan masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 tutuklama

Gizlice müşteri alınan masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 tutuklama

Zanlılardan adliye çıkışı görüntü

( İZMİR )- Köşe başlarına gözcüler yerleştirip gizlice müşteri almışlar- İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı İZMİR

Gözcüler Fuhuş Operasyonu Fuhuş Mermi Sim Kart 


- İzmir'de, korona virüsü sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna baskın yapıldı. Operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine aldı. Ekipler çalışmalar sonucu, masaj salonlarına yakın sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine hemen operasyonun düğmesine basıldı. 3 masaj salonuna ve şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde, yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi. Operasyonlarda; iki bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 10'u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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