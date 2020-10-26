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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gizli hayırsever sanayide çalışan kalfa ve çırakların bakkal borcunu ödedi

Gizli hayırsever sanayide çalışan kalfa ve çırakların bakkal borcunu ödedi

Bakkalın dış detayları ve esnafın kapıdan detayı

Alışveriş Veresiye Defteri Irak 

-Veresiye defterinin silinmesi
-Veresiye defteri ile detaylar
-Müşterilerin alışveriş yapması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta gizli hayırsever bakkala borcu olup da ödemekte zorlananların borçlarını ödeyerek kalfa çırakları sevindirdi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, kalfa ve çırakların bakkal borçlarını ödedi.
Kahramanmaraş Küçük Sanayii Sitesindeki bakkal dükkanına gelen bir hayırsever borcu olan kalfa ve çıraklarla ilgili bilgi aldı. İsmi öğrenilemeyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcu olan ve ödemekte zorlanan kalfa ve çırakların 2 bin lira tutarındaki borçlarını ödeyerek iş yerinden ayrıldı. Hayırsever vatandaşa teşekkür eden bakkal Ali Gök, “Bir arkadaş geldi, ‘Ben buradaki durumu olmayan ve kalfa ve çırakların borçlarını ödemek istiyorum’ dedi.
Bizde veresiye defterini gösterdik kendisine ve borcu olanların hesaplarını gösterdik. Sağ olsun kendisi onların borçlarını topladı ve tek tek kapattı. Buraya gelenlere ikramlarda bulundu. İsmini açıklamadı hiçbir şeye gerek yok dedi.
Kendisi 2 bin lira kadar burada bulunan kalfa ve çırakların borçlarını ödedi.
Çocukları sevindirdi, Allah’ta kendisinin sevindirsin” diye konuştu.
Sanayide çıraklık yapan Alican Çulha ise, “Allah razı olsun iyi niyetli güzel bir insanmış gelmiş borcumuzu ödemiş” diye konuştu.
(HLL-
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