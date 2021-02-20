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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gizli buzlanma kazalara neden oldu

Gizli buzlanma kazalara neden oldu

olay yeri

Gizli Buzlanma Direksiyon Trol 

-araçların görüntüsü

( GİRESUN ) GİRESUN

- Trabzon-Giresun karayolunda gizli buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Kaza, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Denizli Mahallesi Fındıklık mevkiinde meydana geldi. Karayolunda 500 metre mesafede oluşan gizli buzlanma nedeniyle 3’ü tır olmak üzere toplam 7 araç yoldan çıktı. 1’i yabancı plakalı olan 3 tırda maddi hasar meydana geldi. Gizli buzlanmada 31 NBN 34 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Trafik kazaları nedeniyle Trabzon-Giresun karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından karayolu tek şerit olarak trafiğe açıldı. Daha sonra tırlar iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çekildi.
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