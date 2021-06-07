Gizemli iş adamı çocukların hayalini gerçekleştirdi

-Lüks aracın mahalleye girmesi

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( İZMİR -ÖZEL)- 4 milyonluk lüks araçla mahalledeki çocukları gezdirdi İZMİR



- Çocukluğunda lüks araçlara sadece uzaktan bakabilen bir iş adamı, İzmir’in arka mahallelerinde yaşayan çocukların lüks araba hayalini gerçeğe dönüştürüp yaklaşık 4 milyon lira değerindeki aracıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. İzmir’in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesinde yaşayan çocuklar, normalde sadece oyuncağıyla oynayabildikleri yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks spor arabanın mahallelerine geldiğini görünce çok şaşırdı. Mahallelinin “Yolunuzu mu kaybettiniz?” sorusu üzerine çocukları araca bindirip gezdirerek onları mutlu etmek istediğini söyleyen İzmirli iş adamının bu sözleri üzerine o sırada sokakta bulunan Yunus Akpunar isimli vatandaş, çocukların lüks araç ile tur atmalarına aracılık etti. Minik çocukların kırmızı spor araba hayalini birkaç dakikalığına da olsa gerçeğe dönüştüren İzmirli iş adamı ise ismini ve yaptığı işi söylemeden çocuklara hediyeler verip mahalleden uzaklaştı. Çocukların mutlu olduğu o anlar ise mahalleli tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Görüntülerde, mahalleye giren yaklaşık 4 milyonluk lüks spor aracı gören çocukların çok mutlu olduğu ve bazı çocukların araca binerek tur attığı anlar yer aldı. “Böyle bir aracı bu sokağa sokmak cesaret ister” Çocukların araca binmelerine yardımcı olan mahalle sakinlerinden Yunus Akpunar ise “Genelde burası otoyola bağlandığı için yolunu karıştırıp buraya geliyorlar. Ben de bu mahallede böyle lüks araba görünce şaşırdım, ‘Yolu mu karıştırınız?’ dedim. ‘Ben çocukları gezdirmek istiyorum’ dedi.

Çocuklar arabayı görünce hemen toplandı. Birkaç çocuk binip tur attı araçla. ‘Ben yurtdışında yaşadım, küçükken içimde hep bir uhde kaldı. Küçükken mahallemizden böyle arabalar geçerdi. Hep görürdüm ama hiç binemezdim. Bu çocuklar bir defa bile olsa binsin, bu deneyimi yaşasınlar istedim’ dedi.

‘İsminiz ne?’ diye sordum. ‘Kim olduğumun önemi, yok ben Allah’ın bir kuluyum’ dedi.

‘Maksat çocukları sevindirmek’ dedi.

Çocuklar çok mutlu oldu. Sonra da kimseye bir şey demeden gitti. Çocuklar çok şaşırdı. Herkes lüks araba sever ama çocuklar çok şaşırdı, çok mutlu oldular. Onlar için güzel bir gün oldu. Ben de bu anları telefonla çektim. Hangi zengin böyle bir şey yapar ki. Bu sokaklara böyle aracı sokmak da cesaret ister. İnsanlara örnek olsun. O kişi ye de helal olsun” diye konuştu.

Her hafta bir mahalleye gidiyor Çocukların lüks spor araba hayalini gerçeğe dönüştüren İzmirli iş adamının, hemen her hafta İzmir’in değişik mahallelerinde çocukları bu araçla gezdirdiği öğrenildi. Kimliğinin açıklanmamasını isteyen iş adamı, bu etkinlikleri yaparken tek amacının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.





