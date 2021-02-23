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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Giysi yüklü kamyonet alev alev yandı

Giysi yüklü kamyonet alev alev yandı

Yükselen duman

-Yanan araç
-Alev alev yanan aracı söndürmeye çalışanlar
-Söndürülen aracın görüntüsü
-Küle dönen giysiler

( OSMANİYE ) -- Vatandaşların söndürmeye çalıştığı araçtaki giysiler küle döndü OSMANİYE

- Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan kamyonetteki giysiler yanarak kül oldu. Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu 8. kilometredeki Tehci Köyü yakınlarında Mehmet Başak'ın kullandığı 80 GR 663 plakalı giysi yüklü kamyonetten, alevler yükselmeye başladı.
Aracın kasasındaki giysilerin tutuştuğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar da yangını söndürmek için sürücünün yardımına koştu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtaki giysiler kullanılamaz hale geldi. (MRD-
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