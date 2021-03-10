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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı

Girlevik Şelalesi tatilcilerin ilgi odağı

-Şelalenin genel görüntüsü

Belden Şelale Buz Sarkıtları Ziyaretçiler 

--Ziyaretçilerden genel ve detaylar
--Röportajlar ve genel görüntü

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale, yer yer 10 metrelik dev buz sarkıtlarının oluştuğu doğa harikası görünümüyle de görsel şölen oluşturuyor. Hava sıcaklığının normale dönmesi ile beraber beldenin önemli turizm merkezlerinden olan Girlevik Şelalesi'ne kent merkezinden ve il dışından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı güzel görüntüye sahip olduğunu belirten ziyaretçilerden Elif Tanık, “Erzincan çok güzel bir şehir, kendi yaşadığım şehir olduğu için çok şanslı ve mutluyum. Her tarafıyla çok güzel.” dedi.
Eşsiz manzarayı görmeye gelen Nuriye Girgil ise, “Burası çok güzel, değerli yerler. İnsanlar gelsinler turizm açısından burayı ziyaret etsinler.” diye konuştu.
Gürül gürül suların aktığı doğa harikası şelalenin kendisi için huzur yeri olduğunu söyleyen Mert Ölmez, “Çağlayan benim için huzur yeri. Bu şelalenin suyunun akışındaki sesi duyduğum zaman huzurla doluyorum. Öyle bir huzur doluyor ki içime buraya oturup bu sesi dinleyebilirim.” şeklinde konuştu.

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