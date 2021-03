Giresunlu şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, Sakarya Meydan Muharebesi 100. yılında unutulmadı

-konuşma

( ANKARA )- Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi 100.Yılında tören düzenlendi ANKARA



- Sakarya Savaşı'nda şehit olan Giresunlu şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve tüm Sakarya Savaşı şehitleri Haymana'da düzenlenen tören ile anıldı.Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi 100.Yılı nedeniyle bir törenle gerçekleşti. Törenler kapsamında Haymana Belediyesi ile Tirebolu Belediyesi arasında “Kardeş Kent Protokolü” imza töreni yapıldı. Protokolü Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile Tirebolu Belediye Başkan Vekili Temel Cırıt imzaladı. Başkan Turgut, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın anıt mezarı için birlikte çalıştığımız ve gönüldaşlık kurduğumuz Tirebolulu dostlarımızla bunu bir adım öteye taşıyıp kardeşlikle pekiştirme kararı aldık. Kardeşliğimizin bir göstergesi olarak, şehitliğin etrafındaki sokağın birine Tirebolu Sokağı, bir caddeye de Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın isimlerini vereceğiz. Bu protokolün belediyeler arasında kalmayacağını ümit ediyor, attığımız imzaların vatandaşlarımız arasında da kardeşlik hukukunun yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Bundan böyle Son Kale Haymanalıların kapısının da, yüreğinin de Tirebolulu kardeşlerimize açık olduğunun bilinmesini istiyor, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için Medrese mahallesinde yapılacak anıt mezarın temel atma töreni de gerçekleştirildi.

Törende okunan duaların ardında Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Necati Tığlı, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve Haymana Kaymakamı Muhammet Gürbüz ile Haymana Belediye Başkanı Turgut, Şehitliğin temeline ilk harcı attı.Temel atma töreninin ardından, Türkiye’nin her yerinden gelen Giresunlular, Tirebolular ve Haymanalılar, Mangaldağı Şehitliğinde Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin aziz hatıraları için fidan dikip dualar etti.Giresun Milletvekili Cemal Öztürk yaptığı konuşmada, “Adı Sakarya Meydan Muharebesi olan ama aslında Haymana toprakları içinde geçen Haymana Meydan Muharebesi olduğuna inandığımız topraklardayız. 100 yıl önce Giresun iki tane gönüllü alay çıkarmış. Bunlardan biri de Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan komutasındaki 42. Gönüllü alayı. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan da dâhil olmak üzere bu alayın tamamına yakını şehit oldu. Şehitlerimiz bu topraklarda Belediye Başkanımız Özdemir Turgut’un şahsında Haymanalı kardeşlerimize emanet” ifadelerini kullandı.Haymana Belediye Başkanı Turgut ise “Haymana’mızı 2015 yılında Tarihi Milli Park ilan ederek Sakarya Meydan Muharebesindeki önemini tescilleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve hemşehrilerim adına minnettarım. Son Kale Haymana’da kahraman dedeleri yatmakta olan Giresunlu ve Tirebolulu kardeşlerimiz bilsinler ki ataları sahipsiz değil, burada her zaman onlar için bir Fatiha okuyacak Haymanalı kardeşleri var” diye konuştu.

Törenlere, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Aksaray Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Şahin, Giresun AK Parti İl Başkanı Kenan Talı, Tirebolu Belediye Başkan Vekili Temel Cırıt, Giresun Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, CHP Tirebolu İlçe Sekreteri Hüseyin Olgun, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Ayşe Karaçam, KARKON Genel Başkanı Sıtkı Ada, Tirebolu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necdet Demirel, HARŞİT Federasyonu Genel Başkanı Temel Bilecan, Şebinkarahisar Vakfı Başkanı Ali Yaşar Yücel, Tirebolu Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Emin Uğur, Ankara Büyükşehir Belediyesi Anket A.Ş. Genel Müdürü Tamer Eski ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman gibi siyaset, sanat ve medya dünyasından birçok isim ile Haymana’dan Kaymakam Muhammet Gürbüz başta olmak üzere, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Can, Belediye Meclis Üyeleri, siyasetçiler, kurum müdürleri, muhtarlar, Haymana Dernekler Federasyonu ve STK temsilcileri programa katıldı.





