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Giresun valilik yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Giresun valilik yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Giresun valilik yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

-GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLMESİ

Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Şüpheli Valiz Şüpheli Çanta Yaya Trafiği 

--FÜNYE İLE VALİZİN PATLATILMASI

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da valilik önündeki meydanda unutulan şüpheli valiz bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Olay, öğlen saatlerinde Giresun Valiliği önünde bulunan meydanda meydana geldi. Hükümet Konağının şehiriçi yolu yaya geçidi kenarına bırakılan valizi görenler polise şüpheli valiz ihbarında bulundu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehiriçi yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan valizden kıyafet çıktı. Patlatma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. (AB-ÖS-Y)
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