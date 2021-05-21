GİRESUN - Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
- Tirebolu sahilinde bekleyen Azerbaycan'a ait askeri helikopter - Ekiplerin askeri helikopteri tamir etmeye çalışması Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyorGİRESUN (AA) - Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.
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