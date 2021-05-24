Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GİRESUN - Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi

GİRESUN - Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi

- Helikopterden görüntüler - Helikopterin havalanması Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildiGİRESUN (AA) - Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından havalanarak Amasya'nın Merzifon ilçesine yola çıktı.Tirebolu ilçesinin Bada mevki Yılgın köyü sahil kesimine 20 Mayıs tarihinde zorunlu iniş yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin arızası bugün giderildi.Helikopter ve mürettabatı, saat 18.00'da Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmek için havalandı.

Askeri Helikopter Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement