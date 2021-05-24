GİRESUN - Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi
- Helikopterden görüntüler - Helikopterin havalanması Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildiGİRESUN (AA) - Giresun 'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından havalanarak Amasya'nın Merzifon ilçesine yola çıktı.Tirebolu ilçesinin Bada mevki Yılgın köyü sahil kesimine 20 Mayıs tarihinde zorunlu iniş yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin arızası bugün giderildi.Helikopter ve mürettabatı, saat 18.00'da Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmek için havalandı.
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