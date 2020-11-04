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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun’dan İzmir’e iki tır yardım yola çıktı

Giresun’dan İzmir’e iki tır yardım yola çıktı

YARDIM TIRLARI DETAY

Deprem Yardım Kampanyası Beraberlik Sel Afeti 

-BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun Belediyesi tarafından İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle ‘Gün birlik olma günüdür’ diyerek afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı. Giresun’dan iki tırı İzmir’e yolcu eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm ülke gibi biz de Giresun’da elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız. Halkımızın duyarsız kalmayarak başlattığımız kampanya sonucunda toplanan yardımları İzmir'e gönderiyoruz. Felaketler her zaman yaşanabiliyor. Önemli olan bu günlerde birlik ve beraberlik olabilmektir ve biz ülke olarak bunu en güzel şekilde başarabiliyoruz. Kısa bir süre önce Giresun’da yaşanan sel afetinde Cumhurbaşkanımızın ,Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin ve tüm ülke insanımızın yanımızda olduğunu gördük. Bugünde ülke olarak İzmir’in yanındayız. Biz de Giresun olarak başlattığımız yardım kampanyasında halkımızın desteğiyle topladığımız yardımları İzmir’e göndermeye hazırız. Biraz olsun acıları hafifletmek yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.
(AB-ÖS-Y)
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