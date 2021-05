Giresun'da tedbirlere uyulunca vakalar düştü

--VATANDAŞLARDAN DETAY

( GİRESUN )- Giresun 25 Mayıs itibariyle 100 bin kişide görülen vaka sayısı Sağlık İl Müdürlüğü verilerine göre 52'ye düştü GİRESUN



- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan son Korona virüs risk haritasında Giresun'da 100 bin kişide 84,69 kişi olan vaka sayısı dün itibariyle 52'ye düştü. Böylece Giresun Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en az vaka görülen il oldu. Türkiye genelinde uygulanmaya konulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Giresun’da vaka sayıları yüz bin kişide 84,69'a düşerek Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en az vaka görülen iller arasında yer alırken, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre bu rakam 100 bin kişide 52'ye geriledi. 15-21 Mayıs tarihleri arasında Doğu Karadeniz illerinden Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 125,14'ten 93,73'e, Giresun'da 134,83'den 84,69'a, Rize'de 167,27'den 119,64'e, Artvin'de 78,47'den 74,93'e geriledi. Haritada geçen haftaya oranla yüzde 49,68'lik yükselişin görüldüğü Gümüşhane bölgede vaka sayıları en çok artan il oldu. Gümüşhane'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 109,38'den 163,72'ye yükseldi. Bölgede en fazla düşüş ve değişim oranı geçen haftaya kıyasla Giresun'da ve Rize'de yaşanırken, Giresun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre bu rakam 100 bin kişide 52'ye geriledi. Tedbirlere duyarlılık vaka düşüşünde etkili Giresun’da vaka düşüşünün nedenlerini yerel yönetimlerin tedbirlerine ve vatandaşların duyarlı olması sonucu elde edildiğini ifade eden Namık Baltaoğlu, “Yaşanan tam kapanma ve kısıtlamalar sonunda Türkiye’de olduğu gibi Giresun'da da çok önemli bir düşüş yaşandı. Bu düşüş vatandaşlarımızın kurallara ve tedbirlere uyduğunu göstermektedir. Giresunlular’da bu işin ciddiyetini iyice kavradığını gösteriyor. Bununla birlikte yetkililerimizde ciddi tedbirler aldı vatandaşlarımızda uydu. Ancak nasıl olsa vaka düştü diye rehavete kapılmamak gerekir. Şuanda baktığımızda sokakta maskesiz kimseyi göremediğimiz gibi maskeler de çene altında değil takılması gerektiği gibi takıldığını görüyoruz.” ifadelerine yer verdi. Daha önceden Korona virüs vakası yaşayan Halime Aydın ise, “Arık neredeyse herkesin yakınlarından birisi virüs vakasına yakalanmıştır. Ben de yakalandım ve oldukça zor bir süreç. Bu süreçleri görenler duyanlar sokakta daha dikkatli ve temkinli olmaya çalışıyor. Bu da her geçen gün vaka sayılarının düşmesine etki ediyor. Mutlaka maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmelidir. Alınan tedbirlere uyulmalıdır” dedi.

Sağlık İl Müdürlüğü son rakamları açıkladı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Bugüne kadar 242 bin 348 kişiye test yapılırken, 48 bin 362 kişinin testi pozitif çıktı. 47 bin 345 kişi iyileşirken, 527 kişi hayatını kaybetti. Bugün itibarıyla ise Covid nedeniyle 49 kişi tedavi görmektedir. 25 Mayıs itibarıyla 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 52’ye düştü. Önümüzdeki haftalarda ise 40’lara düşmesini bekliyoruz. Kısıtlama ve tam kapanma döneminde vatandaşların duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu düşüşün sürdürülmesi için alınan tedbirlere uygulanması konusunda hassasiyet bekliyoruz” denildi. (AB-ÖS-Y)