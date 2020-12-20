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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Giresun'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

Giresun'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

hayvanlardan görüntü

Hayvan Severler Polis Ekipleri Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-mama dağıtılması
-detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Eynesil ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleleri gezerek mama dağıtımı yaptı. Giresun’da Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memurları ve hayvan severler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaklaşık 60 kilogram mamayı uygun yerlere bıraktılar. Ayrıca polis ekipleri, sokak hayvanlarına sevgilerini de göstermeyi ihmal etmedi.
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