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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı

- Giresun’da şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

( GİRESUN ) GİRESUN

Hafta Sonu Sağanak Yağış Yağışlı Hava Gökyüzü Şiddetli Rüzgar 


- Giresun’da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırımlar gecenin karanlığını aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Karadeniz’in için yaptığı fırtına uyarısının ardından Giresun’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Karadeniz’in üzerine oluşan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Giresun’da yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. (RÖ-
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