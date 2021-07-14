Giresun’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-YOLLARDAN SU AKMASI

-GENEL DETAY



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’un Güce ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle, su taşkını meydana geldi, yollar çamurla kapanırken, bazı yollarda da çökmeler yaşandı. Giresun’un Güce ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla dolarken, bazı grup yollarında ise çökmeler meydana geldi. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış, sonrası ekipler çalışma başlattı. Güce Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Gelivera Deresi'nin su debisinin de yükselmesi sonucu grup yolunda hasar meydana geldi. Bazı zemin kat işyerlerine su baskınları yaşandı , ancak can ve yaralanma meydana gelmedi. Belediye ve ilçe özel idare ekiplerimiz çalışma başlattı.”denildi

