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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Giresun'da korkutan araç yangını

Giresun'da korkutan araç yangını

Alev araçtan görüntüler

Araç Yangını 

-Vatandaşların yangını izlemesi

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi'nde yanan araç korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Bulancak Sanayi Sitesi'nin girişinde hareket halinde olan bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araç içerisinde bulunanların kendisini dışarı atmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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