Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Giresun’da kar nedeniyle ulaşıma 173 köy yolu ulaşıma açıldı

- Giresun’da kar nedeniyle ulaşıma 173 köy yolu ulaşıma açıldı

YOL TEMİZLEME GÖRÜNTÜLERİ

( GİRESUN ) GİRESUN

Kar Temizleme Karahisar Kar Yağışı 


- Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 539 köy yolundan 173’ü ulaşıma açıldı. Giresun İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmaları kapsamında kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşıma kapanan 539 köy yolunda 173’ü ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarında 26 greyder, 31 kanal kazıcı yüklenici, 4 kar bıçaklı kamyon ve 61 personel ile ulaşım sağlanamayan 366 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Merkez’de 31, Alucra’da 21, Bulancak’ta 36, Çamoluk’ta 22, Çanakçı’da 7, Dereli’de 28, Doğankent’te 4, Espiye’de 27, Eynesil’de 5, Görele’de 44, Güce’de 10, Keşap’ta 27, Piraziz’de 18, Şebinkarahisar’da 42, Tirebolu’da 26 ve Yağlıdere ilçesinde 18 köye ulaşım sağlanamıyor. (RÖ-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı