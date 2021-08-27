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Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü

Giresun'da araç dereye uçtu: 1 ölü

Kaza yerinden görüntüler

( GİRESUN ) GİRESUN

Arazi Aracı Direksiyon Köprü 


- Giresun'da akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ülper köyü Çavuşoğlu köprüsü yakınlarında meydana geldi. Dereli istikametinden merkez ilçe istikametine giden arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Aksu deresine uçtu. Kazada aracın sürücüsü Halil Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti.
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