GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de
- Dereli ilçesinde sürdürülen çalışmaların drone ile görüntülenmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıGİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun 'nun ilçesi Dereli'de Dönüşüm Projeleri ve Afet Konut alanlarını incelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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