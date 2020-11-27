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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
GİRESUN - Bakan Kurum, Dereli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

GİRESUN - Bakan Kurum, Dereli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir vatandaşla sohbet etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un beyaz eşya dükkanından çay demleme makinesi satın alması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çay demleme makinesini bir kadın vatandaşa hediye etmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sokakta gezerek vatandaşla selamlaşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konut inşaat çalışmalarını denetlemesiGİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çay Demleme Beyaz Eşya 

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