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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
GİRESUN - 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye verildi

GİRESUN - 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye verildi

- Hediyelerin çocuklara verilmesi - Hediyelerin açılması - Çocukların hediyeler karşısındaki sevinçleri - Ailelerden Burak Şenel ve eşi Meryem Nur Şenel ile röportaj - Çocukları hediye alan anne Ayşegül Atalay ile röportaj - Çocuklar ve ailelerin konuşmaları Giresun 'da 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye verildiGİRESUN (AA) - Giresun Valiliğince düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye dağıtıldı.Vali Enver Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya hesabından, "Resmini yap, balkonunu, camlarını, evini süsle, bayraklarla donat her tarafı, şarkını söyle, çek gönder" etkinliği düzenlediklerini duyurdu.Vali Ünlü'nün duyurusu üzerine çok sayıda çocuk etkinliğe katılarak belirtilenleri yaptı ve görsellerini, sosyal medyada Giresun Valiliği ve Ünlü'nün hesaplarını etiketleyerek paylaştı.Daha sonra Valilik görevlileri, ailelere tek tek ulaşarak çocukların adres ve bilgilerini aldı. Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, 23 Nisan'dan bu yana evlerine gittikleri çocuklara satranç takımı, oyuncak ve kitaplardan oluşan hediyeleri dağıttı.
Hediye verilen Çağatay Şenel'in babası Burak Şenel, AA muhabirine, etkinliğe sosyal medyadan haberdar olarak katıldıklarını ve video çektiklerini söyledi.

Bir süre sonra kendilerine hediye geldiğini kaydeden Şenel, "Oğlumuzun çok seveceği oyuncak bir helikopter hediye geldi, çok mutlu oldu. Oğlumuz helikopteri çok sever, bu kadar denk gelirdi, çok sevindi yani." dedi.
Anne Meryem Nur Şenel de çocukları sevindirmenin her zaman çok güzel bir davranış olduğunu dile getirerek, Vali Ünlü'ye teşekkür etti.Çocukları hediye alan anne Ayşegül Atalay ise hediyeler için çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Benim kızım şiir okumuştu, evi süsleyerek video paylaşmıştı. Hediyelerin gelmesi için heyecanla beklediler. Vali Ünlü'ye çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sosyal Medya Muhabir Urus Satranç Helikopter 

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