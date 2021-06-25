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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı

Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı

İşçinin kazandan çıkarılması ve sedyeye alınması

Hastane Bild Sparta Oksijen 

-Diğer işçinin kazandan çıkarılması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da bir inşaat şantiyesinde boya yapmak için girdikleri kazan içerisinde oksijensiz kalarak baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay kentteki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Tahsin Taşçı ve Uğur Kürkçü isimli işçiler boya yapmak için bir kazanın içerisine girdi. Boyama sırasında oksijensiz kalan işçiler, baygınlık geçirdi. Kendilerinden haber alamayan arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın içerisine girerek, 2 işçiyi yarı baygın halde çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Taşçı ve Kürkçü, ambulansla hastaneye götürüldü.
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