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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Girdikleri dairede ev sahibine yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

Girdikleri dairede ev sahibine yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

Hırsızların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Adli Kontrol Akalan Hırsız Kadın Hırsız 

-Yüzlerini gizlemeleri
-Polislerin arasında yürümeleri
-Adliyeye girişleri
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın, kapısını açıp girdikleri evde ev sabine yakalanınca kaçarken komşuların takibi sonucu polise teslim edildiler. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan Serpil Ş.(35) ile Hanife G.(48) adlı kadınlar, yalnız yaşayan Aslı T.(38) adlı kadının evinin kapısını aparatla açarak içeri girdiler. Evin içinde bir iki adım atan kadınlar bu sırada dışarıdan eve gelen ev sahibi kadına yakalandılar. Serpil T.'nin yardım isteyip bağırması üzerine Serpil Ş. ile akrabası Hanife G. panik içinde kaçmaya kalktılar. Ancak apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilen kadın hırsızlar, Recep Tokur Polis Merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcıya ifade veren Serpil Ş. ile Hanife G. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Serpil Ş., "Akrabam olan Hanife ile birlikte çorap satmak için binaya girdik. Bir erkekle karşılaştık. 'Binada ne yapıyorsunuz' diye sordu. Apartmandan çıkmama engel oldu. Ben apartmanda bağırmaya başlayınca onlar da bizi hırsızlık yaptığımızı söylediler" dedi.
Hanife G. ise, "Benim çocuğum ve gelinim cezaevinde. 5 tane torunuma ben bakıyorum. Kapı kapı dolayıp çorap satıyorum. Komşum Serpil Ş. ile birlikte bir binaya satış yapmak için girdik. Bizden şikayetçi olan kadın geldi. Bir yerlere telefon açtı ve o sırada bir erkek geldi. Erkek şahıs ne yaptığımız sordu. Biz korkup binadan dışarı kaçtık" şeklinde konuştu.
Mahkemeye ifade veren Serpil Ş. ve Hanife G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (MAY-
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