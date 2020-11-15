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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı

Girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı

Adliyeden detay görüntü

Jandarma Akalan Harekete Geç Hırsız Avcılık 

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 7 bin lira olan bin adet avokado çalan 3 şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.Kestel Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Mustafa B. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası bahçeden bin adet avokado çalan hırsızlık şüphelilerinin Musa K., Anıl A., Ahmet B. ve İbrahim H.Ö. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Musa K., Anıl A. ve Ahmet B.’yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl A. savcılık tarafından serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında İbrahim H.Ö.’nün yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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