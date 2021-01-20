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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Girdiği kümes atmacanın sonu oluyordu

Girdiği kümes atmacanın sonu oluyordu

Kümesten detay

İşçi Emeklisi Yırtıcı Kuş Köpek Bild Saldırı 

-atmacadan detay
-Yüksel Ertekin'in konuşması
-atmacanın kutu içerisine konulması

( KARABÜK ) -Girdiği kümes atmacanın sonu oluyordu KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde işçi emeklisi Yüksel Ertekin, girdiği kümesteki horozun saldırısına uğrayan atmacayı ölümden kurtardı. İlçeye bağlı Bostanbükü Köyü’nde yaşayan Yüksel Ertekin’in evinin önünde bulunan kümesine yırtıcı kuş türü olan atmaca girdi. Kümesteki horoz, tavukları korumak için tehlikeli olarak gördüğü atmacaya saldırdı. Hayvan seslerini duyan Ertekin, kümesine giderek içeride atmacanın olduğunu fark etti. Horozun saldırısından kurtardığı atmacanın uçamadığını gören Ertekin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirirken, yırtıcı kuşu yem ve suyun bulunduğu boş bir kutunun içerisine koyarak evine getirdi. Seslerin üzerine kümese köpek girdiğini zannettiklerini belirten Ertekin, “Kıyamet kopardı tavuklar. O kadar haykırdılar ki. Kapının önündeydik. Köpek geldi zannettik. Koştuk baktık bu. Dışarıya çıkamamış. Horoz, tavukları kurtaracağım diye uğraşıyor. Bununla bayağı bir dövüştüler. Ölecekti. Horoz bunu çok hırpalamış. Biz gelene kadar bayağı bir savaşmışlar. Biraz yiyecek verdik ama yemedi. Hayvan telef olmasın dedik. Bulunmaz bir kuş zavallı. O kadar zorda kalmasa gelmezdi buraya kadar” diye konuştu.
(RB-OA-
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