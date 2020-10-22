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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Gine Cumhuriyetinde seçim karşıtı protesto: 9 ölü

- Gine Cumhuriyetinde seçim karşıtı protesto: 9 ölü

Olay yerinden görüntü detay

( CONAKRY ) CONAKRY

Seçim Süreci Çatışma Polis Memuru Güvenlik Güçleri Muhalefet 


- Gine Cumhuriyetinde 18 Ekim’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından çıkan protestolarda 8 sivil ve 1 polis memuru hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turun tamamlandığı Gine Cumhuriyetinde seçim sonuçlarına karşı başkent Konakri’de 19 Ekim’de başlayan protestolar ülkede gerginliğin artmasına neden olmuştu. Gine Cumhuriyeti Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 8 sivil ve 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Bakanlık, protestolarda güvenlik güçleri ile muhalif destekçileri arasında çatışmaların yaşandığını açıkladı.
Görgü tanıkları protestolarda ölü sayısının daha fazla olduğunu iddia ederken, Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde yaşanan olaylar hakkında, “Ülkemizde devam eden seçim süreci sonuçlanana kadar herkese sakinlik ve huzur çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG) Başkanı Alpha Conde seçim sonuçları hakkında yaptığı konuşmada, ”Eğer kazanırsam, Gine halkı ile diyaloğa açık olacağım” diyerek halk ile birliktelik mesajları verdi. Ana muhalefet Gine Demokratik Güçleri Birliği (UFDG) Başkanı Cellou Dalein Diallo, Pazartesi günü yaptığı konuşmada seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı. 19 Ekim’de başlayan protestolarda, göstericiler bariyerler kurarak yoları ve sokakları geçişe kapatmış, protestoları bastırmaya çalışan polis güçlerine çevredeki taş ve cisimlerle saldırmıştı.
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