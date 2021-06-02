Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30'a yakın işçi hastanelik oldu

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Tire ilçesinde, bir tekstil firmasında çalışan ve yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 30'a yakın işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesinde meydana geldi. Kentte bir tekstil firmasında çalışan işçiler, öğle yemeğinde piliç ızgara, pilav ve cacık yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayeti olan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle apar topar hastaneye başvurdu.Şuana kadar 30'a yakın işçinin hastaneye başvurduğu, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

