Gıda fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

--Dumandan etkilenenler

--Söndürme çalışmaları

--Serdar Adanır açıklama



( AYDIN )- Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi AYDIN



- Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Salavatlı Mahallesi’nde tarım ürünleri işleyen fabrikanın soğuk hava deposunun bulunduğu alanda iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısıyla fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri, ikisi fabrika çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinden birisi ile fabrika çalışanlardan birisi olmak üzere 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Yapılan ihbar üzerine bölgeye geldik. Nazilli, Sultanhisar, Atça, ekipleri ilk etapta bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Arkasından Aydın, Nazilli ve Köşk’ten ekiplerimiz geldi. 15’e yakın tanker ve arazözle yangına müdahale ettik. Yangın tamamen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımızın durumu iyi" dedi.

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