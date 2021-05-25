Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Gıda fabrikası alevlere teslim oldu

Gıda fabrikası alevlere teslim oldu

Drone görüntüleri

Kaynak Makinesi Fabrika Soğuk Hava Deposu İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

-Yangından görüntü
-İtfaiye erinin ambulansa taşınması

( AYDIN )- Dumandan etkilenen iki itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı AYDIN

- Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri olmak üzere 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Salavatlı Mahallesi’nde tarım ürünleri işleyen fabrikanın soğuk hava deposunun bulunduğu alanda iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri, ikisi fabrika çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinden birisi ile fabrika çalışanlardan birisi olmak üzere toplam 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement