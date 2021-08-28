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Gezmeye geldikleri yaylada otomobilleri alev alev yandı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gezmeye geldikleri yaylada otomobilleri alev alev yandı

Gezmeye geldikleri yaylada otomobilleri alev alev yandı

Aracın alev alev yanması ve o anlara ait telefon görüntüsü

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Bild Yangın Altın Trol 


- Sakarya’nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası’na gezmeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, alev alev yandı. Olay, Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Kocaeli’den Karagöl Yaylası’na gelen Nurettin A. idaresindeki 41 AE 451 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kendilerini panikle dışarı atan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında otomobilden geriye sadece demir yığınları kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (OK-MK
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