Gezi Parkı davasında Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

- Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı. Mahkeme, oy çokluğuyla Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ile avukatları ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararı açıklamak üzere ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk haline oy çokluğuyla karar verdi. Geçici mahkeme başkanı, Kavalı’nın tutukluluk halinin devamı kararına muhalefet şerhi koydu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın Yargıtay tarafından bozulan dava dosyasının istenmesine karar veren heyet, birleşme kararı verildiği takdirde bu dava dosyasının mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Henri Barkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Ağustos’a erteledi. Olayın geçmişi Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021’deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey’in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ‘Anayasa'yı ihlal’ ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme’ suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. Öte yandan Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bozma kararında bozulan bu davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.