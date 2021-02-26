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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Geyikli’de yaza hazırlık çalışmaları

Geyikli’de yaza hazırlık çalışmaları

rögarların ilaçlanması

Akkale 

-sokakların yıkanması
-bahçelerin ilaçlanması
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, belediye ekiplerince yaz sezonu öncesi larva ve yabani otlara karşı ilaçlama çalışması yapılıyor. Kuzey Ege’nin gözde tatil bölgelerinden biri olan Geyikli beldesinde yaza hazırlık çalışmaları başladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Beldemiz ve mücavir alanımızda yaza hazırlık olarak tüm rögarlarda haşerelerle mücadele amaçlı uçkun ve larva ilaçlaması, aynı zamanda yabani ot ilaçlaması yapılmıştır. Keyifli bir yaz sezonu geçirebilmek için tedbirlerimizi zamanında almaya devam ediyoruz” dedi.

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