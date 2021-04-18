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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Gevaş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gevaş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ekiplerden detay

( VAN ) VAN

Silahlı Kavga Bild 


- Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada mahalle muhtarı Sait Öner, abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olan muhtar Sait Öner, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan muhtar Sait Öner tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın failinin ise halen arandığı bildirildi.
(MSA-Y)
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