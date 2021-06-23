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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın hastanelik oldu

Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın hastanelik oldu

Kaza yerinde ambulansın içinde yaralı kadın

Hastane Altın Ticari Araç Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Ambulansın hastaneye gidişi
-Polis ekipleri
-Kadına çarpan araç
-Yaralı kadının eşi ile röportaj
-Yaralı kadının hastanede sedyede görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralanarak hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan K. idaresindeki 55 AAP 507 plakalı hafif ticari araç geri geri gelmek isterken yaya Naile Kurt'a (51) çarptı. Kazada yaralanan Naile Kurt, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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