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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Geri Gönderme Merkezindeki yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

- Geri Gönderme Merkezindeki yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Sağlık Ekibi Sığınmacı Altın Sığınma Trol 


- İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında bir sığınmacı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.00 sıralarında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Sığınmacıların bulunduğu 5. katta çıkan yangın, görevlilerin ihbarı ile itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri alevleri bir saat sonra kontrol altına alabildi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-Mİ-
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