Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi

- Kayseri'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ndeki çok sayıda yabancı uyruklu şahıs, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre İl Göç İdaresi Gömeç Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancı uyruklu şahıslar rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Merkeze gelen sağlık ekipleri tarafından ilk bilgilere göre 10 kişi 'ilaç zehirlenmesi' şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemeleri sürüyor. (TB-
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