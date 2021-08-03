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- Geri geri giderken yaşlı kadını hastanelik etti
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Geri geri giderken yaşlı kadını hastanelik etti

- Geri geri giderken yaşlı kadını hastanelik etti

-YARALANAN KADINDAN GÖRÜNTÜ

Yaşlı Kadın İlk Müdahale En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

--VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--POLİS EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da, oto yıkamada çalışan eleman, araçla geri geri çıkarken çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına sebebiyet verdi. Mudanya ilçesinde oto yıkamacıda çalışan Ahmet D, müşterisinin yıkadığı aracı çekmek için geri manevra yaptığı esnada, yoldan geçen Hikmet Büktel’e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın başını asfalta çarptı. Kazayı gören esnaf ve vatandaşlar hemen yaralı kadına ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan kadın ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından aracı kullanan çalışan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. (AFÇ-MŞ)
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