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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

Olay yerinden görüntü

Elektrik Akımı Geri Dönüşüm Gesi Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye görüntü
-Söndürme çalışması
-Yanan geri dönüşüm malzemeleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da geri dönüşüm tesisinin kağıt depolama alanında yangın çıktı. Yangın, Aksaray-Adana Karayolunun 7. kilometresinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisin elektrik akımını sağlayan panoda bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Arıza sonrası çıkan yangın açık alanda depolanan kağıtlara sıçradı. Kağıtlar tutuşurken, yangını fark eden tesis çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. (YC-FM-
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