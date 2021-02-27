Geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

-yangından aktüel görüntüler

-söndürme çalışmalarından görüntüler

-Yangından alevli görüntüler

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( İSTANBUL - DRONE- 2)-Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde alevli yangın havadan görüntülendi İSTANBUL



- Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havdan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan ekiplerin söndürme çalışmaları yaklaşık 45 dakikadır sürerken, o anlar havadan görüntülendi.



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