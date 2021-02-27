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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangından drone görüntüleri

Kırköy Gökyüzü Geri Dönüşüm Aktüel 

-yangından aktüel görüntüler
-söndürme çalışmalarından görüntüler
-Yangından alevli görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL - DRONE- 2)-Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde alevli yangın havadan görüntülendi İSTANBUL

- Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havdan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan ekiplerin söndürme çalışmaları yaklaşık 45 dakikadır sürerken, o anlar havadan görüntülendi.
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