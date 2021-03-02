Geri dönüşüm tesisi depolama alanı alevlere teslim oldu

-YANGINDAN DETAYLAR

-ALEVLER VE DUMAN

-İTFAİYE ÇALIŞMA DETAY

-İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA DETAY

-YARALININ AMBULANSA ALINMASI

-İŞ YERİ SAHİBİNİN YANGINI ÇARESİZLİKLE İZLEMESİ

-YANGINDAN DETAY

-GÖRGÜ TANIĞI AÇIKLAMA



( MANİSA - DRONE - GÜNCEL GÖRÜNTÜ)- Manisa’da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım 9 bin ton geri dönüşüm malzemesini küle döndürdü- Bir kişinin ayağını burkarak yaralandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale ederken itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı- Geri dönüşüm tesisinin sahibi ise yanan malzemeleri çaresizlikle izledi MANİSA



- Manisa’da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım 9 bin ton geri dönüşüm malzemesini küle döndürdü. Bir kişinin ayağını burkarak yaralandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale ederken itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı. Yanan plastiklerden çıkan kara bulutlar tüm Manisa’yı kapladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Dericiler Sitesi içinde bulunan bir geri dönüşüm tesisisin depolama alanında istiflenen yaklaşık 9 bin ton geri dönüşüm malzemesi bir kıvılcım yüzünden çıkan yangında küle döndü. Geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanın çevresinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcımla alev alan plastik malzemeler rüzgarın da etkisiyle bir anda tüm malzemeleri kapladı. Rüzgarın etkisiyle kuvvetli bir şekilde artan alevlerden çıkan kara dumanlar tüm Manisa’dan gözükürken olaya çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale etti. Manisa Çevre Yolunda ise trafik polisleri trafiğin aksamaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay sırasında tesisin ortaklarından birinin kayarak düşmesi sonucu ayağından yaralanırken yaralı şahıs 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın çok şiddetli esmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin de güçlükle müdahale ettikleri yangında itfaiye ekipleri alevlerden kendilerini korumak için metal parçaları kalkan yaptı. İş makineleri bir taraftan tutuşmayan malzemeleri yangın alanından uzaklaştırırken iş yeri sahibi çaresizlik içinde yangını izledi. Yangının nasıl çıktığını anlatan görgü tanıklarından Muhammed Raşit Duru, “Bir kıvılcımla yangın çıktı. Plastikler alev aldı büyüdü. İtfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Bir türlü sönmüyor. Büyük ihtimalle helikopterle falan müdahale ederler. Çok fena yanıyor.” dedi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alanda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın ve çıkan dumanlar drone ile görüntülenirken itfaiye ekiplerinin zor anları ise çalışma şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi. (SC-



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