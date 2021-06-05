Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın böyle görüntülendi



- Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın drone ile görüntülendi. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın drone ile görüntülendi. Yangın nedeniyle oluşan dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.



