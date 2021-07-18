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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Fabrika Yangın Gökyüzü Geri Dönüşüm Altın 


- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın onlarca itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı alanda başlayan arından üretim bölümüne de sirayet eden ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlara neden olan yangın Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı itfaiye ekipleri ile belediyelere ait su tankerlerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı ardından da söndürüldü.Yangının ardından fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
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