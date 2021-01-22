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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Fabrikada çıkan yangından detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Fabrika Geri Dönüşüm Trol 


- Eskişehir’de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, saatlerdir söndürülemiyor. Edinilen bilgilere göre yangın, Eskişehir’in Muttalıp Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevlere çok sayıda itfaiye ve bir hurda vinci ile müdahale ediliyor. Fabrika içinde plastiklerin toplandığı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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