Geri dönüşüm fabrikasında yangın

-fabrikadan çıkan yoğun dumanlar detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın küçük bir kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altınova mahallesindeki bir fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın küçük bir kısmında çıkan yangını ekipler diğer bölgelere yayılmadan kontrol altına aldı. Yangında bazı geri dönüşüm malzemelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



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