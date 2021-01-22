Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın çıktı

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın çıktı

fabrika içerisindeki alevlerden görüntü

Polis Fabrika Lyon Geri Dönüşüm Elektrik Kontağı 

-fabrika sahibi ve yakınları detay
-fabrikadan görüntü
-farklı açılarda alev ve fabrikadan görüntüler
-çalışan ekiplerden görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK )- Çıkan yangında 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana geldi UŞAK

- Uşak’ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın maddi zarar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın Sarayaltı Mahallesi’nde Keskin Sokak üzerinde Rıza Songür'e ait geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrika içerisinde bir makinada elektrik kontağından kaynaklı dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanların yükseldiğini gören gece nöbetçisi 112 Acil Çağrı’yı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve elektrik görevlileri sevk edildi. Ölen ve yaralananın bulunmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ederken yaklaşık olarak 1 milyon TL’ye yakın maddi zarar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. (KK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı