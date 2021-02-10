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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı

- Gercüş'te trafik kazası: 5 yaralı

Kazaya karışan araçlar ve Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç 

-Sağlık ekiplerin müdahalesi
-Yaralıların hastaneye kaldırılması
-jandarma ekiplerin olay incelemesi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde, hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Fırat Olçay (22) idaresindeki 31 AED 840 plakalı hafif ticari araç, Akyar köyü girişinde Bayram Avcının kullandığı 45 TJ 861 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Zeki Avcı (39), Mehmet Avcı (35), Ali Efe Gülen (16) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SÖ-YRT-
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