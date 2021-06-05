Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gercüş’te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

Gercüş’te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan tır ve hafif ticari araç görüntüsü
-ambulansın hastaneye gidişi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Gercüş ilçesi çevre yolu uygulama kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilmeyen sürücünün yönetimindeki 72 EN 958 plakalı biriket yüklü tır, Abdulvahap Memiş yönetimindeki 17 ABT 580 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak metrelerce sürükledi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Memiş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü Abdulvahap Memiş yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement