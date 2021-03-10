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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gercüş’te Miraç Kandili 3 dilde kutlandı

Gercüş’te Miraç Kandili 3 dilde kutlandı

Ezan okunması

Miraç Kandili Camii Kandil Peygamber 

-camide eller semaya kaldırılarak üç dilde mevlit okunması
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesi Ulu camiinde miraç kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bağlarbaşı mahallesinde bulunan çarşı Camii'nde akşam namazına müteakip olarak gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Okunan kuranı kerimin ardından üç dilde mevlidi şerif okundu. Okunan mevlidin ardından, eller semaya kaldırılarak dualar okundu. Programa katılan vatandaşlara Bisküvi, Meyve suyu akide şekeri ve çikolata ikramında bulunuldu. Vatandaşlardan Süleyman Yıldırım ’Bu gece mübarek miraç kandilini kutladık peygamber efendimizin miraca yükseliş gecesidir. Elhamdülillah bu geceyi idrak ettiğimiz için rabbime sonsuz şükrediyorum ve çocuklarla birlikte bu geceyi en iyi bir şekilde ihya ettik’ ’dedi.

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